Президент: Литва не признает организованные Россией выборы на оккупированных территориях Украины

Об этом он заявил в понедельник в своем обращении к участникам Международной платформы по освобождению гражданских лиц, самовольно задержанных Россией.

"Мы не признаем и не признаем выборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины. Литва решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в границах, признанных на международном уровне", – заявил Г. Науседа участникам платформы.

По словам главы государства, незаконная депортация тысяч украинских детей в Россию и Беларусь является "чрезвычайно шокирующей геноцидной попыткой стереть украинскую идентичность".

По его словам, Литва продолжит выступать за необходимость учреждения специального международного трибунала для расследования преступлений агрессии и создания компенсационного механизма для Украины.