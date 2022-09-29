Президент: Литва не даст зеленый свет всем бегущим от мобилизации россиянам

"Сам факт уклонения от мобилизации и службы еще не означает, что Литва раскрыла свои объятия всем, кто не желает выполнять цель мобилизации. Это нужно решать ad hoc в каждом конкретном случае, учитывая, что действительно бывают очень индивидуальные случаи, люди имеют более одного гражданства. Но Литва действительно должна уделять много внимания своей национальной безопасности, поэтому она не будет принимать эти решения в массовом порядке или давать зеленый свет всем, кто бежит от мобилизации", - в четверг во Дворце правителей Великого Княжества Литовского журналистам сказал Г. Науседа.

Президент России Владимир Путин неделю назад объявил о частичной мобилизации. С тех пор во многих частях страны началась паника, поскольку мужчин призывают воевать против Украины. Десятки тысяч россиян уже сбежали за границу или планируют это сделать – поэтому многие билеты на рейсы выкуплены или они очень дорогие.