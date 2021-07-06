На совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Вильнюсе Науседа сказал, что сегодня Литва столкнулась с "беспрецедентным миграционным давлением" и следит за тем, как "белорусский режим использует миграцию как орудие политической манипуляции".

"В данной ситуации важна роль и помощь ведомств ЕС в деле обуздания потоков нелегальных мигрантов и укрепления охраны внешних границ ЕС. Поэтому мы надеемся, что ведомства ЕС предоставят необходимую помощь как укреплению охраны границы с Беларусью, так и в переговорах со странами, из которых родом нелегальные мигранты", – сказал Науседа.

Он подчеркнул и роль правительства Литвы, заметив, что оно должно "выполнять неотложные работы" по укреплению инфраструктуры внешней границы ЕС, техническому обеспечению пограничников, вести переговоры о более быстром использовании помощи ЕС в этих целях, о дополнительной помощи агентства Frontex и Европейского агентства помощи беженцам, а также "немедленно связаться с правительствами Турции и Ирака по вопросу возвращения мигрантов".