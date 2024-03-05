Президент Литва: мы готовы укреплять стратегическое партнерство с Польшей

На встрече обсуждались двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, поддержка Украины, актуальные вопросы обороны и безопасности, а также ситуация на литовско-польской границе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Мы являемся близкими союзниками и стратегическими партнерами. Ситуация с безопасностью требует от нас консолидированных усилий. Литва готова поддерживать и укреплять стратегическое партнерство с Польшей в обеспечении региональной безопасности, оказании поддержки Украине, реализации совместных инициатив по развитию индустрии безопасности и обороны", - сказал президент.