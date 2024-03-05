Президент Литва: мы готовы укреплять стратегическое партнерство с Польшей

На встрече обсуждались двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, поддержка Украины, актуальные вопросы обороны и безопасности, а также ситуация на литовско-польской границе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Мы являемся близкими союзниками и стратегическими партнерами. Ситуация с безопасностью требует от нас консолидированных усилий. Литва готова поддерживать и укреплять стратегическое партнерство с Польшей в обеспечении региональной безопасности, оказании поддержки Украине, реализации совместных инициатив по развитию индустрии безопасности и обороны", - сказал президент.
Глава Литвы подчеркнул, что высоко ценит вклад Польши в обеспечение безопасности нашего региона, ее участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также постоянную поддержку Украины и демонстрируемое лидерство по оборонным расходам.
Г. Науседа выразил обеспокоенность ситуацией на границе Литвы и Польши.
"Мы верим в способность польских властей найти решения, которые позволят и дальше обеспечивать надлежащее передвижение товаров и людей на внутреннем рынке Европейского союза", - сказал президент.
Говоря о поддержке Украины, глава Литвы подчеркнул, что демократический мир должен сохранять единство, консолидацию, динамику и поддерживать страну, подвергшуюся нападению агрессора России, до победы, указывает Офис президента.
"Сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной и долгосрочной военной поддержке. Мы должны выполнить свои обязательства по поставке украинцам одного миллиона артиллерийских снарядов. Мы должны укрепить оборонную промышленность ЕС, создать необходимые финансовые инструменты для ее развития и обеспечить поставки боеприпасов в Украину", - отметил президент.