Президент: Литва и Польша – надежные союзники в укреплении региональной безопасности

Во время дебатов об особой роли польско-литовского сотрудничества в региональной архитектуре безопасности в условиях агрессии России против Украины Г. Науседа отметил, что с самого начала войны Литва и Польша без каких-либо промедлений и колебаний стали оказывать Украине всестороннюю финансовую, военную и гуманитарную помощь, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"Наши смелые и совместные действия в международной политике внесли существенный вклад во многие важные процессы, такие как введение режима санкций ЕС против России и Беларуси, замораживание активов российских олигархов и государственных структур, обеспечение финансирования Украины через инструменты ЕС, отказ от российских энергоносителей. Литва и Польша будут продолжать совместно добиваться привлечения России к ответственности за военные преступления и преступления агрессии", - сказал президент.