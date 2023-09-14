Президент: Литва и Польша – надежные союзники в укреплении региональной безопасности

Во время дебатов об особой роли польско-литовского сотрудничества в региональной архитектуре безопасности в условиях агрессии России против Украины Г. Науседа отметил, что с самого начала войны Литва и Польша без каких-либо промедлений и колебаний стали оказывать Украине всестороннюю финансовую, военную и гуманитарную помощь, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
"Наши смелые и совместные действия в международной политике внесли существенный вклад во многие важные процессы, такие как введение режима санкций ЕС против России и Беларуси, замораживание активов российских олигархов и государственных структур, обеспечение финансирования Украины через инструменты ЕС, отказ от российских энергоносителей. Литва и Польша будут продолжать совместно добиваться привлечения России к ответственности за военные преступления и преступления агрессии", - сказал президент.
По словам главы государства, главная цель сейчас – продолжать оказывать Украине ту поддержку, которая ей необходима, и столько, сколько потребуется. "Партнерство Литвы и Польши в поддержке Украины до победы никогда не ослабевало, мы будем и дальше на него опираться, не позволим агрессору диктовать свои правила", - подчеркнул Г. Науседа.
Глава государства отметил важность Люблинского треугольника – трехстороннего формата, объединяющего Польшу, Литву и Украину, – в борьбе Украины с агрессором и на ее пути евро-атлантической интеграции.
"В рамках этого трехстороннего формата мы уже передаем свой опыт, знания, обучаем украинских военнослужащих стандартам и практике НАТО. Историческое прошлое и опыт стран Люблинского треугольника позволяют нам, как никому другому, оценить угрозы, исходящие от России.
Поэтому мы должны вместе постоянно напоминать, какую опасность представляет Россия для безопасности и порядка не только в Европе, но и во всем мире. Вместе со всем демократическим и свободным миром мы должны обеспечить будущее стабильной и мирной Европы, где все народы смогут свободно жить и беспрепятственно создавать свое благополучие", - отметил глава государства.