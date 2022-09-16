Президент обсудил с премьер-министром вопросы укрепления региональной безопасности, цены на энергоносители, дальнейшую поддержку Украины и необходимые шаги, которые помогут остановить агрессора Россию, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
"Несмотря на санкции, введенные международным сообществом, и потери на поле боя, Россия продолжает боевые действия в Украине, а также атаки на объекты критической инфраструктуры и гражданское население. Мы должны и дальше оказывать экономическую, финансовую и военную помощь Украине, а также принимать другие меры, включая дополнительные санкции, которые максимально затруднили бы дальнейшее ведение агрессором кровопролитной войны", - отметил президент.
По словам главы государства, укрепление восточного фланга НАТО остается приоритетной задачей Литвы и Польши.
"Мы должны расширять практическое оборонное сотрудничество между нашими странами, включая возможность принятия совместных решений в области береговой охраны и противовоздушной обороны", - подчеркнул глава государства.
Говоря о ценах на энергоносители, президент подчеркнул необходимость поиска решений на уровне ЕС и на национальном уровне не только по их контролю, но и способам поддержки населения и бизнеса
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