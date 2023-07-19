Президент: Литва и Латвия – продолжатели традиций балтийской культуры

"Мы можем только радоваться прекрасным политическим, экономическим, культурным и, несомненно, социальным отношениям между нашими странами и обществами. Нас объединяют традиции балтийской культуры, которые мы должны продолжать. Мы договорились и дальше оказывать, и консолидировать поддержку сражающейся Украине, поддерживать белорусское гражданское общество, вместе бороться с нелегальной миграцией, а также бережно хранить историческую память. Литва и Латвия – не только добрые соседи и союзники, но и братские народы, чем мы действительно искренне гордимся", - сказал Г. Науседа.