Президент: Литва и Латвия – продолжатели традиций балтийской культуры

Главы государств обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере политики, экономики, культуры, образования и науки, а также реализацию региональных инфраструктурных проектов, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации администрации президента.
"Мы можем только радоваться прекрасным политическим, экономическим, культурным и, несомненно, социальным отношениям между нашими странами и обществами. Нас объединяют традиции балтийской культуры, которые мы должны продолжать. Мы договорились и дальше оказывать, и консолидировать поддержку сражающейся Украине, поддерживать белорусское гражданское общество, вместе бороться с нелегальной миграцией, а также бережно хранить историческую память. Литва и Латвия – не только добрые соседи и союзники, но и братские народы, чем мы действительно искренне гордимся", - сказал Г. Науседа.
Президент подчеркнул, что пришло время принимать решения по ускорению синхронизации наших электросетей с сетями континентальной Европы.
"Это реальность, продиктованная геополитической ситуацией. Литва уже готова к этому. Последние исследования ясно показывают, что все три страны Балтии могут безопасно отключиться от сети БРЭЛЛ в ближайшем будущем. Поэтому я призываю представителей латвийских властей к необходимым действиям и волевым решениям, которые позволят ускорить процессы синхронизации", - сказал президент Литвы.
Главы государств также обсудили ситуацию с безопасностью и обороной в регионе, конкретные шаги по реализации итогов саммита НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины, ответственность России за военные преступления и преступления агрессии, а также санкции против агрессора – России и ее сателлита – Беларуси.
"Мы должны ужесточить санкции против России-агрессора и не допускать необоснованных исключений. Нужно уже сейчас приступить к подготовке 12-го пакета санкций и принять все необходимые решения по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Кроме того, до конца года необходимо начать переговоры о членстве Украины в ЕС", - подчеркнул глава Литвы.