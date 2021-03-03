Эти темы президент обсудил в среду с находящейся в Вильнюсе с визитом президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По его словам, ситуация с правами человека в России и Беларуси "сегодня довольно плачевная".

"Мы видим продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, преследование оппозиции. К сожалению, подобные процессы становятся интенсивнее и в России: арест (Алексея - ред.) Навального, преследование лидеров оппозиции. И, разумеется, нас очень беспокоят явления, связанные с искажением истории, и уже совершенно постыдное, иначе его не назовешь, решение преследовать наших судей и прокуроров, которые стремятся восстановить справедливость в деле 13 января", - сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с эстонской коллегой.

"Мы не будем с этим мириться, и с этим, думаю, не может мириться весь Евросоюз (ЕС), который сейчас как раз находится в процессе обсуждения санкций", - добавил он.

К. Кальюлайд подчеркнула, что в среду, помимо других встреч, она планирует увидеться с представителями Европейского гуманитарного университета и обсудить, "как строить правовое государство".

"Наша задача, как свободных демократических государств и народов, - помочь сохранить белорусам надежду и убеждение, что каждый народ вправе выбирать свой путь, каким бы он ни был", - сказала она.

Главы государств обсудили и ситуацию в Грузии. По словам К. Кальюлайд, за ситуацией "очень пристально наблюдают" и в Вильнюсе, и в Таллине. Она сказала, что необходимо сообща думать, как помочь "поощрению политического диалога" в странах "Восточного партнерства".

К. Кальюлайд также выразила соболезнования всем, кто из-за COVID-19 потерял близких, упомянув и кончину Ирены Вейсайте.

"Один славный человек, которому в конце прошлого года тоже пришлось сдаться вирусу - хорошо вам известная И. Вейсайте, которая, вспоминая свои контакты с эстонцами в прошлом, очень метко выразилась: мы были больше романтики, а вы - больше прагматики. Не знаю, так ли на самом деле, но, наверное, мы так выглядим", - сказала глава Эстонии.

Она также не обошла стороной и литовский баскетбол, сказав, что эстонские болельщики с радостью наблюдают за матчами и мужской сборной Литвы по баскетболу, и каунасского клуба Zalgiris.

"Должна сказать, что каждый раз, когда литовская сборная или каунасский Zalgiris в Евролиге выходит на арену, тысячи мужчин в эстонских домах надевают зеленые майки, хотя, конечно, не тогда, когда на другой стороне площадки играют эстонцы", - сказала К. Кальюлайд.

Г. Науседа также говорит, что обсуждались и другие вопросы, связанные с геополитическими вызовами, попаданием электроэнергии с Белорусской АЭС на рынок стран Балтии, управлением пандемией COVID-19, сотрудничеством в международных форматах, обороной и безопасностью, НАТО.

После встречи с президентом глава Эстонии возложит цветы к памятнику борцам за свободу Литвы, посетит Европейский гуманитарный университет, встретится с председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните.