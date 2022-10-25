Глава государства отметил, что в этом году Литва и Бельгия будут отмечать 100-летие установления отношений, но наши культурные, дипломатические и экономические связи гораздо глубже. Президент подчеркнул, что этот королевский визит, в котором участвуют делегации представителей деловых кругов и высших учебных заведений Бельгии, позволит Литве и Бельгии искать новые возможности для развития сотрудничества, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Президент Литвы и король Бельгии обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и соседних странах, а также сотрудничество между странами в области обороны. Глава государства поблагодарил Бельгию за участие в укреплении безопасности Литвы и восточного фланга НАТО. Бельгия была первой страной, направившей военнослужащих своих военно-воздушных сил для осуществления миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а с 2017 года участвует в составе боевой группы усиленного передового присутствия НАТО.

"Мы являемся членами ЕС и НАТО, мы вместе работаем над решением самых серьезных вызовов XXI века. Наши страны вместе решительно осуждают военную агрессию России и не признают незаконную аннексию украинских регионов. Общая цель наших стран сегодня – помочь Украине", - сказал президент.

На встрече глава государства подчеркнул, что Литва заинтересована в укреплении сотрудничества в области наук о жизни, финансовых технологий, лазерной промышленности, кибербезопасности и других высокотехнологичных секторах. По словам Г. Науседы, у Литвы и Бельгии есть отличные перспективы для совместной работы в области зеленой трансформации посредством развития устойчивых энергетических решений, таких как наземные и морские ветряные электростанции, водородные технологии.