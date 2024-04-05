Президент: Литва была и будет одним из самых активных сторонников Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили агрессию России против Украины, ситуацию на фронте, потребности в военной и финансовой помощи, вопросы восстановления Украины и совместные литовско-украинские оборонные проекты, процесс интеграции Украины в Европейский союз и перспективы сближения с НАТО, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Во время встречи президент подчеркнул, что в условиях сложной ситуации на фронте необходимо рассмотреть все возможности поддержки Украины. Г. Науседа подтвердил готовность Литвы продолжать оказывать Украине военную, финансовую и политическую поддержку.

"Литва была и будет одним из самых активных сторонников Украины. Объем нашей помощи составляет около 2 проц. ВВП страны. В течение следующих трех лет мы выделим еще 200 миллионов евро. Мы продолжим работу инициированной Литвой коалиции по разминированию", - сказал президент.

По словам главы Литвы, наша страна также продолжит участвовать в проектах по восстановлению Украины. Г. Науседа подчеркнул, что Литва активно выступает за использование замороженных российских активов для нужд Украины и продолжит работу с партнерами, чтобы как можно скорее добиться реализации этой идеи. Президент также подчеркнул готовность литовского бизнеса расширять партнерство с украинскими инвесторами, особенно в области оборонной промышленности.

Как указывает Офис презилента, Г. Науседа и Д. Шмыгаль обсудили процесс интеграции Украины в ЕС и ее сближение с НАТО. По утверждению главы государства, главная цель на данный момент – начать переговоры о членстве в ЕС уже в июне этого года. Президент отметил, что Литва будет и дальше поддерживать европейскую интеграцию Украины и готова поделиться экспертным опытом в проведении реформ.

Президент вручил премьер-министру Украины государственную награду Литвы – Командорский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса. Премьер-министр Украины Д. Шмыгаль награжден за активный вклад в развитие литовско-украинского сотрудничества и продвижение демократических ценностей.

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