"31 год назад мы смело и твердо заявили, что возродились как народ, общество и государство. 11 марта стало нашими корнями, оттолкнувшись от которых мы могли тянуться вверх, к другой – свободной – жизни.
И сегодня мы еще являемся Литвой 11 марта – страной сильных, терпеливых и ответственных людей. Пусть нас вдохновляют примеры единства и сплочения из недалекого прошлого! С днем восстановления независимости всех!", – сказал Науседа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть? (66)
"Литовцы лучше, чем о себе думают. Особенно молодежь....
Премьер-министр Литвы: другие послабления – вопрос дальнейших недель (17)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обещает, что в...
Эксперт рассказал, чего не делать жителям после появления трещин в стенах дома (19)
Департамент пожарной безопасности и спасения в...
Президент: Литва 11 марта – страна сильных, терпеливых и ответственных людей (24)
Президент Литвы Гитанас Науседа в фейсбуке поздравил...
Литва отмечает 31-годовщину восстановления независимости (90)
В четверг Литва отмечает 31-годовщину восстановления...