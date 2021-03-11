"31 год назад мы смело и твердо заявили, что возродились как народ, общество и государство. 11 марта стало нашими корнями, оттолкнувшись от которых мы могли тянуться вверх, к другой – свободной – жизни.

И сегодня мы еще являемся Литвой 11 марта – страной сильных, терпеливых и ответственных людей. Пусть нас вдохновляют примеры единства и сплочения из недалекого прошлого! С днем восстановления независимости всех!", – сказал Науседа.