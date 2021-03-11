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Президент Литвы Гитанас Науседа в фейсбуке поздравил жителей с днем восстановления независимости и пожелал, чтобы нас вдохновляли эти примеры единства и сплочения из недалекого прошлого.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

"31 год назад мы смело и твердо заявили, что возродились как народ, общество и государство. 11 марта стало нашими корнями, оттолкнувшись от которых мы могли тянуться вверх, к другой – свободной – жизни.

И сегодня мы еще являемся Литвой 11 марта – страной сильных, терпеливых и ответственных людей. Пусть нас вдохновляют примеры единства и сплочения из недалекого прошлого! С днем восстановления независимости всех!", – сказал Науседа.

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