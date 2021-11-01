Глава страны обсудил с местной общиной вопросы внутренней и внешней политики, безопасности, климата, сохранения гражданства и преподавания литовского языка. Глава страны призвал выходцев из Литвы не забывать о своих корнях, где бы они ни жили.
"Каждый из Вас очень нужен Литве. Призываю Вас быть активными создателями Литвы: создавайте бизнес, инвестируйте, делитесь научными и профессиональными достижениями. Давайте вместе добиваться, чтобы Литва была успешной, современной страной, чтобы в ней было безопасно и удобно создавать свое будущее каждому", – сказал президент.
По порадовался, что литовские школы в Великобритании достаточно сильные и представляют собой важные центры сохранения литовскости.
Глава страны сказал, что родители, позволяющие детям выучить родной язык, закладывают хорошие основы для их будущего.
Глава страны обсудил с представителями общины и вопрос сохранения гражданства. Науседа подчеркнул, что важно уже сейчас готовиться к референдуму, намеченному на 2024 год, побуждать людей быть активными его участниками.
В Великобритании на данный момент проживают 200 000 граждан Литвы, действует более 60 литовских организаций разного профиля, в 40 школах преподают литовский язык.
На встречу с президентом пришли лидеры литовской общины в Великобритании, представляющие почти 20 разных организаций, клубов, ассоциаций и школ.
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