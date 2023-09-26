Президент Латвии: в случаях массового наплыва мигрантов мы готовы закрыть границу с Беларусью

 
rus.DELFI.lv
Edgars Rinkevičs
Edgars Rinkevičs
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, встретившись во вторник в Рижском замке с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

На встрече обсуждался вклад Германии в безопасность региона, а также потенциальные риски гибридной угрозы на границе НАТО, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевичс выразил благодарность за участие Германии в обеспечении безопасности Балтийского региона и планы по увеличению численности вооруженных сил и в том числе подтвердил готовность Латвии принять ротацию боевых самолетов Германии в Лиелварде в 2024 году.

Обсуждая потенциал гибридных атак на границе Латвии с Беларусью, Ринкевичс отметил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
rus.DELFI.lv
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии