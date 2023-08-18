Президент Латвии созвал Совет по нацбезопасности из-за ситуации на восточной границе

„У нас много контролеров и надзирателей, но с исполнителями плоховато. Строительство границы было приостановлено. Не хочу говорить о том, насколько обоснованно или необоснованно это было. Однако это создало ситуацию, что люди раздумывают трижды .[..] На мой взгляд, что-то пошло совсем не так, если мы ушли от результата к процессу, а нам нужно вернуться от процесса к результату“, — сказал президент.