Президент критикует политику образования: бремя перекладывается на плечи учителей

"Не хотелось бы, чтобы программа "Школа тысячелетия" стала еще одной реформой-самоцелью, направленной в первую очередь на освоение европейских денег, а не на улучшение условий обучения детей. Поэтому необходимо провести оценку промежуточных результатов программы "Школа тысячелетия", проверить соответствие содержания планов прогресса заявленным целям, своевременно выявить и устранить недостатки", - сказал президент.
Глава страны призвал правящих не перекладывать бремя реализации реформ в сфере образования на плечи учителей. Он подчеркнул, что правящие, при приведении реформ, должны учитывать мнение образовательного сообщества.
"На данный момент принимаются решения и относительно критериев реструктуризации сети школ, и относительно обновления программ, а лейтмотив при этом – что все уже решено, ничего нового мы придумать не можем. Так бремя политических решений в значительной степени перекладывается на плечи учителей. Наших педагогов продолжают безжалостно толкать между молотом родительских требований и наковальней образовательной бюрократии. Одни учителя теряют надежду. Другие уходят. Или не приходят, даже после получения педагогического образования при поддержке государства", - подчеркнул Г. Науседа.
Глава страны обратил внимание на то, что профессия учителя в Литве все еще не престижная, хотя такое обещание давалось еще в 2018 г.
"Не получится ли так, что и в 2025 году мы точно так же будем заламывать руки по поводу престижа профессии учителя? Восторжествуют ли снова скептики, которые 5–6 лет назад говорили, что стремление восстановить этот престиж закончится провалом? Престиж либо есть, либо его нет. И создать его могут только конкретные действия, такие как программа повышения заработной платы учителей", - подчеркнул Г. Науседа.
Президент не избегал упреков и в адрес оппозиции, которая призывает к принятию на осенней сессии Сейма поправок к Закону об образовании, таких как включение критериев создания сети школ.
"Звучащие предложения о том, что поправки к Закону об образовании должны быть реализованы позже или не в полном объеме, являются очередной попыткой замести проблемы под ковер", - сказал Г. Науседа.
Он призвал педагогическое сообщество Литвы более активно высказываться по вопросам стратегии образования.
"В то же время я призываю педагогическое сообщество Литвы более активно высказываться по вопросам стратегии образования, тем самым помогать обществу лучше понять возможные альтернативы. Ваша гражданская позиция, уважаемые учителя, нужна сейчас, а не завтра или послезавтра. Все вместе мы можем добиваться благополучия для литовских детей и избегать действий, которые этому препятствуют.
Поэтому я выступил против обязательного распределения детей, получивших основное образование, по учреждениям профессионального образования и общеобразовательным школам. Я приветствую решение Сейма учесть замечания. Уже в ближайшие годы мы должны сделать так, чтобы вся система образования работала как лифт социальной мобильности, а не закрепляла существующие социальные и экономические различия", - сказал президент.