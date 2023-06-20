Президент критикует политику образования: бремя перекладывается на плечи учителей

"На данный момент принимаются решения и относительно критериев реструктуризации сети школ, и относительно обновления программ, а лейтмотив при этом – что все уже решено, ничего нового мы придумать не можем. Так бремя политических решений в значительной степени перекладывается на плечи учителей. Наших педагогов продолжают безжалостно толкать между молотом родительских требований и наковальней образовательной бюрократии. Одни учителя теряют надежду. Другие уходят. Или не приходят, даже после получения педагогического образования при поддержке государства", - подчеркнул Г. Науседа.

"Не хотелось бы, чтобы программа "Школа тысячелетия" стала еще одной реформой-самоцелью, направленной в первую очередь на освоение европейских денег, а не на улучшение условий обучения детей. Поэтому необходимо провести оценку промежуточных результатов программы "Школа тысячелетия", проверить соответствие содержания планов прогресса заявленным целям, своевременно выявить и устранить недостатки", - сказал президент.

Глава страны обратил внимание на то, что профессия учителя в Литве все еще не престижная, хотя такое обещание давалось еще в 2018 г.

"Не получится ли так, что и в 2025 году мы точно так же будем заламывать руки по поводу престижа профессии учителя? Восторжествуют ли снова скептики, которые 5–6 лет назад говорили, что стремление восстановить этот престиж закончится провалом? Престиж либо есть, либо его нет. И создать его могут только конкретные действия, такие как программа повышения заработной платы учителей", - подчеркнул Г. Науседа.