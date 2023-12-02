Президент: к 2030 году Литва станет независимым производителем зеленой энергии

"Литва намерена использовать избыточные объемы электроэнергии из возобновляемых источников для производства зеленого водорода, а также с помощью новых широкомасштабных планов решать вопросы энергоэффективности", - сказал президент.

Г. Науседа отметил, что к 2030 году Литва превратится из нетто-импортера электроэнергии в независимого производителя зеленой энергии и будет стремиться увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников почти в семь раз.

По словам президента, энергетическая независимость и переход на возобновляемые источники энергии были стратегической целью Литвы, которая достигнута благодаря целенаправленным и смелым решениям. Глава государства подчеркнул, что Литва будет и дальше добиваться широкомасштабных целей в области зеленой энергетики и борьбы с изменением климата, указывает Группа по вопросам коммуникации администрации президента.

Президент Литвы подчеркнул твердую приверженность Литвы вместе с другими странами ЕС проводить широкомасштабные преобразования и добиваться выполнения глобальных целей в области борьбы с изменением климата.

Науседа подчеркнул, что общая цель Литвы – к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов, а к 2050 году стать климатически нейтральной страной.

Он призвал остановить экоцид и объединить усилия для минимизации последствий уже совершенных губительных действий. По словам главы Литвы, в ходе жестокой войны России в Украине был нанесен огромный ущерб окружающей среде, а действия агрессора несовместимы с международным правом и противоречат общим усилиям всего мира, направленным на то, чтобы остановить изменение климата.

Г. Науседа призвал лидеров стран мира одобрить глобальные цели по возобновляемым источникам энергии и повышению энергоэффективности на 2030 год и работать вместе, как одна команда, над решением стоящих перед планетой проблем.