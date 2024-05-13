Президент и премьер-министр встревожены победой кандидата Вайткуса в Шальчининкае и Висагинасе

"Надо не злиться, не горячиться, а очень четко понять, какими настроениями живут эти люди, ведь они наши граждане, граждане Литовской Республики, и стараться решать те проблемы, которые возникают у них", – сказал президент.

"Действительно очень важно понимать, что Россия не дремлет (...) Это не только проблема Литвы, это проблема всего Евросоюза", – заявил глава государства.

"Я был и в Шальчининкае, и в Висагинасе. Я бы призвал делать это и руководителей нашего правительства, министров. Действительно нужно обратить внимание на специфические проблемы этих регионов (...) Поэтому я бы в очередной раз призвал, чтобы не только президент видел эти регионы, но и другие органы власти", – заявил Г. Науседа журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Науседа: надо не злиться, а понять, какими настроениями живут эти люди

Шимоните: к этому надо отнестись серьезно

"Эти результаты заставляют не только премьер-министра дополнительно задуматься об этих регионах, но и президента, кто бы им ни был. (...) К этому нужно отнестись серьезно, заново оценить и принять необходимые меры", – заявила И. Шимоните журналистам на пресс-конференции в понедельник утром после первого тура президентских выборов.

"Но это не только работа правительства – это также работа и президента и в каком-то смысле Государственного совета обороны, а также всех проевропейских политиков Литвы", – сказала премьер-министр.

Между тем, рассуждая о том, почему в некоторых муниципалитетах страны Э. Вайткус стал самым популярным кандидатом, И. Шимоните назвала несколько причин.