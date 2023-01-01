Президент и его супруга пожелали жителям Литвы больше света, надежды и радости в Новом году

"Дорогие жители Литвы!
Уходящий год был действительно непростым. Мы выдержали серьезные испытания как в мире, так и у себя дома – в Литве. И я восхищаюсь вашим неиссякаемым чувством сострадания, терпением и мужеством.
Я уверен, что мы сохраним тот огромный запас доброты и решительности, который заложен в генах нашего народа.
Давайте ценить и беречь друг друга. Пусть в ваших домах будет больше света, надежды и радости!
Будьте счастливы в новом, 2023 году!"
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