Президент и его супруга пожелали жителям Литвы больше света, надежды и радости в Новом году

"Дорогие жители Литвы!

Уходящий год был действительно непростым. Мы выдержали серьезные испытания как в мире, так и у себя дома – в Литве. И я восхищаюсь вашим неиссякаемым чувством сострадания, терпением и мужеством.

Я уверен, что мы сохраним тот огромный запас доброты и решительности, который заложен в генах нашего народа.

Давайте ценить и беречь друг друга. Пусть в ваших домах будет больше света, надежды и радости!

Будьте счастливы в новом, 2023 году!"