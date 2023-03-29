"Историческое окно для вступления в Альянс было коротким. Однако наше единство и стремление к цели делами, а не словами, позволили успеть вовремя", - написал президент на своей странице в "Facebook".

Глава страны подчеркнул, что за 19 лет выросло не только новое поколение, но и "(…) сам НАТО расширился и укрепился. Литовская армия прошла долгий путь, и сегодня ее боеготовность, вооружение и боеприпасы соответствуют самым высоким стандартам Альянса".

Президент также подчеркнул коллективную ответственность и солидарность НАТО в отношении развязанной Россией войны в Украине.

"Я рад, что страны Альянса поддерживают Украину в защите ее суверенитета и независимости в развязанной Россией варварской войне, что Альянс все больше внимания уделяет безопасности своего восточного фланга. Что бы ни произошло, нам нужно вместе укреплять наши возможности как самый надежный сдерживающий фактор. Сегодня то общее стремление к цели и работа – не речи, не споры, не борьба в социальных сетях – даже важнее, чем 19 лет назад", - написал президент.

ELTA напоминает, что 29 марта 2004 г. к самому мощному оборонному Альянсу в мире, НАТО, присоединились семь европейских стран: Болгария, Румыния, Словакия, Словения и три страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия.

Во время мероприятия по случаю 19-ой годовщины вступления Литвы в НАТО будут подняты флаги Литвы и НАТО, с приветственной речью выступят президент Гитанас Науседа и Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Д. Каволи.

По словам Минобороны, также запланирован полет истребителей "Rafale" и F-16 ВВС Франции и Польши, которые в настоящее время выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.