В конце июня он направил письмо президенту Литвы Гитанасу Науседе. О нем ранее не сообщалось.

Франция пытается заручиться поддержкой литовских политиков в вопросе отправки в Мали военных Сил спецопераций. Они участвовали бы в деятельности европейской группы спецопераций Takuba, помогающей местным вооруженным силам бороться с джихадистами.

"Я хочу заверить, что вклад вашей страны был бы очень полезен и ценен. Надеюсь, что (...) мы можем ожидать вашей поддержки", – говорится в письме французского лидера, которым располагает BNS.

Париж не первый год просит Литву прислать подкрепление своему присутствию в регионе, а дискуссии в Литве об этом возобновились весной.

Французские дипломаты в Вильнюсе уже некоторое время поддерживают по этому вопросу связь с Министерством обороны. Они отмечают, что, направив силы в Африку, Литва не только бы продемонстрировала солидарность с Францией, помогая Парижу обеспечить стабильность, но и в регионе, который заботит Европу – выводимые из Афганистана военные далее могли бы приобретать опыт на поле боя.

Президент Г. Науседа пока не раскрывает ответ на просьбу Франции. Окончательное решение по отправке военных должно быть принято в этом году.

Добивается новой структуры военного вовлечения

Э. Макрон в своем письме президенту Литвы отмечает, что Париж пересматривает военное вовлечение международных сил в Северной Африке.

В начале июня французский президент сообщил, что остановит операцию Barkhane под руководством его страны в Мали, она будет заменена на более широкую международную миссию.

"Мы консультируемся с партнерами в регионе Сахель, в США и Европе, стремясь определить новую структуру коллективного военного участия, которая будет основываться на двух основных принципах - поддержке наших партнеров в борьбе с терроризмом и усиленном оперативном сотрудничестве с армиями партнеров в регионе Сахель, а также на тесном сотрудничестве с миссией ЕС в Мали", – говорится в письме Э. Макрона.

"Эта новая структура будет поощрять реформу военной системы Франции, однако группа спецсил Takuba останется основным элементом системы в будущем, которую мы продолжим укреплять", – отметил он.

По словам французского президента, нынешние партнеры по миссии Takuba намерены выделить более многочисленные силы, к операции планируют присоединиться и не участвующие сейчас в ней страны.

"В итоге некоторые из них начали процесс политического утверждения, необходимый для подтверждения собственных обязательств по деятельности", – написал французский лидер.

О решении направить военных в миссию Takuba на этой неделе сообщило норвежское правительство. Норвегия станет девятой страной, которая будет участвовать в этой операции.

Кроме Франции, в ней также участвуют Бельгия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Чехия и Эстония. Дания обещала выделить военных для этой миссии со следующего года.

Эта группа спецопераций состоит почти из 600 военных.

Вопрос рассмотрит Госсовет по обороне Литвы

Представители президента Г. Науседы заявляют, что решение об отправке военных в Мали Литва примет в этом году, однако подчеркивает, что вклад страны в Африке и так велик.

"В данный момент Литва наибольшее число военных направляет в миссии и операции на Африканском континенте. Вклад Литвы в международную безопасность в рамках участия в операциях и миссия, учитывая размер Литовского государства и армии, уже сейчас является значительным", – говорится в переданном BNS комментарии президентской группы по вопросам связей с общественностью.

"Все новые инициативы и возможные альтернативы тщательно оцениваются, решение будет в наибольшей степени отвечать интересам безопасности Литвы", – говорится в нем.

Сейчас около полугода Литва участвует в двух военных миссиях в Мали и в одной в Центрально-Африканской Республике.

Мандаты парламента на отправку литовских военных в международные миссии обновляются каждые два года. Администрация президента отмечает, что перед вынесением в Сейм мандата, который будет действовать с 2022 года, Г. Науседа созовет Госсовет по обороне.

В конце мая возможность направления военных в возглавляемую Францией антитеррористическую операцию в Мали рассматривал парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО). Его члены дали положительную оценку такой возможности и рекомендовали правительству ее рассмотреть.

На этой неделе замминистра обороны Литвы Маргирис Аубкявичюс заявил, что Минобороны позитивно смотрит на участие литовских военных в операции Takuba.