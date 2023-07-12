Президент Еврокомиссии о членстве Украины в ЕС: темпы реформ в стране – "невероятны"

"Темпы продвижения Украины к членству в Европейском союзе, – невероятны. Это процесс, основанный на достижениях, и мы наблюдаем за энтузиазмом и интенсивностью, с которыми Украина проводит реформы и стремительно продвигается к членству в Европейском союзе", – в среду заявила У. фон дер Ляйен журналистам на Вильнюсском саммите НАТО.
"Я уверена, что если они продолжат в том же темпе, то вскоре добьются успеха. Это – невероятный пример того, как можно быстро продвигаться к членству в ЕС, если соблюдаешь необходимые условия", – отметила глава ЕК.
Тем не менее она отмечает, что Украине еще есть куда расти.
"Необходимо провести реформы, прежде всего, в сфере борьбы с коррупцией. И это очень интенсивная работа", — отметила У. фон дер Ляйен.
На Вильнюсском саммите НАТО во вторник Украина не получила ясности относительно вступления в Альянс. Киев надеялся получить четкий сигнал о перспективах членства, однако западные лидеры еще до начала встречи в Вильнюсе подчеркивали, что Украина не получит приглашения в НАТО, пока идет война.
После долгих переговоров о формулировке трансатлантической перспективы Киева в коммюнике встречи Альянс подтвердил, что "будущее Украины — это НАТО". Было принято решение отказаться от Плана действий по членству (ПДЧ), утверждена долгосрочная военная поддержка. Также было принято решение об официальном создании Совета Украина-НАТО и укреплении двусторонних политических отношений.
Однако ожидания относительно приглашения в НАТО не оправдались – в коммюнике говорится, что путь будет открыт только "когда союзники согласятся и когда будут выполнены условия". Тем не менее, в коммюнике не уточняется, о каких именно требованиях идет речь.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что "абсурдно" отсутствие временных рамок для членства Украины в НАТО. Об этом он сказал еще до обнародования компромиссной формулировки коммюнике.