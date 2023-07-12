Президент Еврокомиссии о членстве Украины в ЕС: темпы реформ в стране – "невероятны"

"Темпы продвижения Украины к членству в Европейском союзе, – невероятны. Это процесс, основанный на достижениях, и мы наблюдаем за энтузиазмом и интенсивностью, с которыми Украина проводит реформы и стремительно продвигается к членству в Европейском союзе", – в среду заявила У. фон дер Ляйен журналистам на Вильнюсском саммите НАТО.

"Я уверена, что если они продолжат в том же темпе, то вскоре добьются успеха. Это – невероятный пример того, как можно быстро продвигаться к членству в ЕС, если соблюдаешь необходимые условия", – отметила глава ЕК.