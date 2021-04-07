"Ухудшающееся положение в сфере прав и свобод человека в России и активизация агрессивного поведения этой страны в виде концентрации вооружённых сил на границе с Украиной, не настраивает позитивно, поэтому Литва будет добиваться введения Евросоюзом дополнительных санкций в отношении России, если ситуация не изменится", – заявил руководитель страны.

В среду вопросы региональной безопасности и прочие аспекты президент обсудил с находящейся в Вильнюсе министром иностранных дел Испании по иностранным делам, делам ЕС и сотрудничеству Аранчей Гонсалес Лайей.

Как сообщило президентское ведомство, на встрече обсуждалась ситуация с региональной безопасностью и возникающие угрозы и вызовы, руководитель Литвы поблагодарил Испанию за ее вклад в укрепление безопасности Балтийского региона, за активное участие в деятельности Батальона Сил передового базирования НАТО и в миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО.

На встрече также обсуждались решения ЕС по борьбе с пандемией и меры оживления экономики. Президент высказался за сплочение стран в устранении перебоев в поставках вакцин, и отметил, что поддерживает решение перераспределять неиспользованное количество вакцин между странами-членами по пропорциональному принципу.

Как говорится в сообщении, глава государства также выступил за введение зеленого сертификата, если он будет включать идентификацию иммунитета к COVID-19 и будет базироваться на вакцинах, подтвержденных Европейским фармацевтическим агентством.

На минувшей неделе Украина сообщила, что Россия укрепляет свои военные силы на границах двух стран и в аннексированном Москвой Крымском полуострове. Уровень подготовки сил США в Европе был повышен в качестве реакции на "эскалацию агрессии России в Восточной Украине в последнее время".

Россия, в свою очередь, выразила сомнения в том, что решение НАТО предоставить Украине план действий по членству в блоке поможет стране решить "свою внутреннюю проблему".