Президент: если Сейм примет решение идти по пути досрочных выборов, главное этот вопрос решить быстро

"Остается сожалеть том, что эмоциональный фон сильно накален и сегодня государству меньше всего нужен какой-то эмоциональный всплеск или попытка драматизировать ситуацию", – сказал журналистам в Париже Г. Науседа, слова которого цитирует LRT.
"Но если идем этим путем, то надо идти честно и, главное, решать вопросы быстро, потому что одним из закрепленных в Конституции принципов является принцип ответственного государственного управления", – также отметил он.
ELTA напоминает, что проводимое общественником Андрюсом Тапинасом расследование использования муниципальных денежных средств вызвало политический кризис.
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