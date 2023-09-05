05 сентября 2023 г. 09:09

Президент: если решу идти на выборы, также буду независимым кандидатом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Глава государства Гитанас Науседа сообщил, что о своем решении относительно участия в президентских выборах во второй раз он объявит в конце года. По словам президента, ему необходимо время, чтобы ответить на этот вопрос, оценить свое здоровье и желание продолжить участие в политике.

"Имею право при постоянном беге, гонке со временем просто найти несколько недель, чтобы серьезно обдумать, могу ли я еще выполнять свою миссию. Прежде всего, с моей человеческой точки зрения, хватит ли у меня для этого здоровья, хватит ли у меня желания бороться на политическом поле", – заявил президент в понедельник телеканалу LRT.

"Но я вижу в этом смысл до тех пор, пока, надеюсь, выполняю свою конституционную присягу, которую я дал тогда, когда был избран и официально введен в должность", – добавил он.

Г. Науседа еще раз заверил, что намерен объявить о своем решении в конце этого года, и заявил, что не ищет поддержки со стороны других политических партий на предстоящих выборах.

"Как я могу разговаривать с партиями, если после этого, в декабре, скажу, что знаете, я завершаю свою миссию и не буду участвовать в выборах. Это значит, что я как бы окунаю партии и обманываю их, подавая ложные сигналы", – заявил глава страны.

"Если решу идти на вторые выборы, то точно также пойду как независимый кандидат", – заверил Г. Науседа.

По его словам, риторика и содержание президентской предвыборной кампании будет во многом зависеть от того, какие кандидаты примут в ней участие.

"Нам еще рано говорить об очень четко сформированной группе людей, которая будет участвовать в президентских выборах. Думаю, что это вопрос времени, через два-три месяца мы получим все ответы", – сказал Г. Науседа.

Очередные выборы главы государства пройдут в мае 2024 г. На данный момент свою кандидатуру выдвинул только член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига.

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