Президент: если решу идти на выборы, также буду независимым кандидатом

"Имею право при постоянном беге, гонке со временем просто найти несколько недель, чтобы серьезно обдумать, могу ли я еще выполнять свою миссию. Прежде всего, с моей человеческой точки зрения, хватит ли у меня для этого здоровья, хватит ли у меня желания бороться на политическом поле", – заявил президент в понедельник телеканалу LRT.

"Но я вижу в этом смысл до тех пор, пока, надеюсь, выполняю свою конституционную присягу, которую я дал тогда, когда был избран и официально введен в должность", – добавил он.

Г. Науседа еще раз заверил, что намерен объявить о своем решении в конце этого года, и заявил, что не ищет поддержки со стороны других политических партий на предстоящих выборах.

"Как я могу разговаривать с партиями, если после этого, в декабре, скажу, что знаете, я завершаю свою миссию и не буду участвовать в выборах. Это значит, что я как бы окунаю партии и обманываю их, подавая ложные сигналы", – заявил глава страны.