Президент: единство стран Балтии и Польши – путь к региональной безопасности и стабильности

На встрече глава государства заявил, что региональное сотрудничество и координация действий необходимы для обеспечения реализации решений, принятых по итогам саммита НАТО, и укрепления региональной безопасности. Президент также подчеркнул, что важно продолжать сообща поддерживать Украину и призывать союзников оказывать непрерывную и быструю военную помощь.
"Единство стран Балтии и Польши в вопросах безопасности и поддержки Украины чрезвычайно ценно. Представляя наши интересы сообща, мы гораздо быстрее добьемся желаемого результата – максимально безопасного восточного фланга НАТО и победы Украины", – заявил президент.
Лидеры стран Балтии и Польши также обсудили вопрос экспорта зерна из Украины. Президент Литвы подчеркнул, что после выхода России из Черноморского зернового соглашения необходимо искать альтернативные пути транспортировки зерна.
По мнению президента, экспорт зерна через порты Балтийского моря поможет решить проблему за счет максимального использования мощностей Клайпедского, Рижского, Таллиннского и других портов. Однако, по мнению литовского лидера, для этого необходимы совместные усилия стран по устранению административных препятствий.
На встрече президент призвал лидеров стран использовать Инициативу трех морей для улучшения инфраструктуры и связности региона. Глава Литвы подчеркнул, что война, начатая Россией против Украины, выявила важность совместных инфраструктурных проектов в регионе для обеспечения безопасности и военной мобильности.
По словам президента, саммит Инициативы трех морей, который пройдет в Литве в апреле следующего года, станет своевременной возможностью стремления к прогрессу в развитии связей коридора Север–Юг, повышении военной мобильности, реализации проектов по восстановлению Украины и развитии линий солидарности между ЕС и Украиной.