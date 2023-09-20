Президент: единство стран Балтии и Польши – путь к региональной безопасности и стабильности

На встрече глава государства заявил, что региональное сотрудничество и координация действий необходимы для обеспечения реализации решений, принятых по итогам саммита НАТО, и укрепления региональной безопасности. Президент также подчеркнул, что важно продолжать сообща поддерживать Украину и призывать союзников оказывать непрерывную и быструю военную помощь.

"Единство стран Балтии и Польши в вопросах безопасности и поддержки Украины чрезвычайно ценно. Представляя наши интересы сообща, мы гораздо быстрее добьемся желаемого результата – максимально безопасного восточного фланга НАТО и победы Украины", – заявил президент.

Лидеры стран Балтии и Польши также обсудили вопрос экспорта зерна из Украины. Президент Литвы подчеркнул, что после выхода России из Черноморского зернового соглашения необходимо искать альтернативные пути транспортировки зерна.