Президент: для развития регионального бизнеса необходимы надежные транспортные связи по оси Север – Юг

Г. Науседа представил участникам дискуссии опыт Литвы в достижении энергетической независимости и отказе от импорта российской нефти, газа и электроэнергии.

"Литва не только первой из стран Европейского союза отказалась от российских энергоресурсов. Своим успешным участием в СПГ-проектах в Хорватии, а теперь и в Германии мы внесли вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости стран-партнеров", - сказал президент.

Говоря о перспективах, глава Литвы подчеркнул важность создания интегрированной региональной транспортной системы, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.