Президент: для развития регионального бизнеса необходимы надежные транспортные связи по оси Север – Юг

Г. Науседа представил участникам дискуссии опыт Литвы в достижении энергетической независимости и отказе от импорта российской нефти, газа и электроэнергии.
"Литва не только первой из стран Европейского союза отказалась от российских энергоресурсов. Своим успешным участием в СПГ-проектах в Хорватии, а теперь и в Германии мы внесли вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости стран-партнеров", - сказал президент.
Говоря о перспективах, глава Литвы подчеркнул важность создания интегрированной региональной транспортной системы, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
"Необходимо четко понимать, какую важную роль в обороне страны играет надежно функционирующая железнодорожная система Украины. Мы должны ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и инициатив, таких как Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpathia. Эти транспортные артерии обеспечат поступление грузов и поддержки союзников на восточный фланг НАТО – в регион "Инициативы трех морей", - сказал Г. Науседа.
Саммит ИТМ в 2024 году пройдет в Литве. Обращаясь к участникам бизнес-форума в Бухаресте, Президент Литовской Республики подчеркнул, что наряду с политической повесткой дня большое внимание будет уделено бизнесу – на Международном транспортном форуме, организуемом совместно с ОЭСР, будут обсуждаться темы экологически чистого транспорта, цифровизации, городской мобильности и восстановления инфраструктуры Украины.
"Инициатива трех морей" объединяет двенадцать стран – членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская комиссия.
Инициатива направлена на содействие ускоренному развитию и конвергенции в регионе ИТМ путем усиления взаимосвязанности стран-участниц в области транспорта, энергетики и цифровизации, особенно вдоль оси Север – Юг, а также на укрепление сплоченности Евросоюза и трансатлантических связей между ЕС и США.