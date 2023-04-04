"Искренне поздравляю Вас и весь народ Финляндии с этим историческим днем! Официальное полноправное членство Финляндии в НАТО укрепляет безопасность региона Балтийского моря и всего восточного фланга Альянса. Я не сомневаюсь, что мы будем успешно вместе противостоять возникающим угрозам и вызовам – отныне не только как близкие партнеры, но и как надежные союзники", - сказал президент.
Г. Науседа также отметил, что ждет президента Финляндии на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава Литвы выделил следующие важные для нашего региона цели на предстоящем саммите: своевременное принятие новых оборонных планов НАТО, усиление противовоздушной обороны НАТО в регионе, расширение присутствия сил союзников до бригадного уровня со всем необходимым оснащением в странах Балтии.
Президент выразил надежду, что с членством в НАТО можно будет поздравить и Швецию, а также подчеркнул, что Литва готова работать вместе для достижения этой цели.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Garsi tinklaraštininkė pasidalijo 3 lašišos receptais: taps Velykų stalo pažiba Paruošite vos per kelias minutes
TOP новостей
Сейм принял ограничения в отношении россиян и белорусов в Литве: что меняется?
Сейм принял ограничительные меры в отношении граждан...
Холодная весна смешивает карты: специалисты рекомендуют не спешить со сменой шин
Начало апреля – время, когда у автосервисов...
В Литве обанкротился еще один независимый поставщик электричества
Банкротство еще одного независимого поставщика...
Эфир Delfi: Сейм проголосовал за ограничения для россиян и белорусов в Литве, чей почерк в убийстве Татарского?
С началом полномасштабной российской агрессии по...
На этой неделе в крупных городах Литвы пройдет необычный рейд
6 апреля, в День безопасного движения, Литовская...