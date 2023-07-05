Президент: бюджет саммита НАТО мог быть меньше

"Решения о том, что это обязательно произойдет в Вильнюсе, были приняты достаточно давно. Факт был известен. Может быть, сначала кто-то не поверил, улыбался, что "Вильнюсского саммита не будет", но мы знали это достаточно рано", - заявил в среду журналистам Г. Науседа.
"Поскольку на начальном этапе было потеряно немного времени, когда можно было более спокойно подготовиться, выполнять не торопясь, не стремглав, я думаю, что бюджет мог быть действительно меньше. Я надеюсь, что те дополнительные евро, которые были вложены, действительно инвестированы очень осмысленно, потому что Вильнюсский саммит имеет огромное количество косвенных последствий для имиджа Литвы", - подчеркнул он.
Г. Науседа заявил, что благодаря саммиту НАТО известность Литвы будет расти в геометрической прогрессии, что приведет к увеличению потока туристов в страну.
"Любопытство и интерес к Литве обязательно будут в мире не только в эти дни, но я думаю, что он будет возрастать достаточно долго после этого. У нас будет не только заполняемость гостиниц, но и больший поток туристов", - сказал президент.
ELTA напоминает, что 11-12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается участие 40-50 зарубежных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о возможном своем участии.
Сообщается, что повестка саммита будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны Альянса и сдерживания, а также увеличении поддержки Украины.
Бюджет саммита НАТО может составить 30 млн. евро.