Президент: бюджет саммита НАТО мог быть меньше

"Решения о том, что это обязательно произойдет в Вильнюсе, были приняты достаточно давно. Факт был известен. Может быть, сначала кто-то не поверил, улыбался, что "Вильнюсского саммита не будет", но мы знали это достаточно рано", - заявил в среду журналистам Г. Науседа.

"Поскольку на начальном этапе было потеряно немного времени, когда можно было более спокойно подготовиться, выполнять не торопясь, не стремглав, я думаю, что бюджет мог быть действительно меньше. Я надеюсь, что те дополнительные евро, которые были вложены, действительно инвестированы очень осмысленно, потому что Вильнюсский саммит имеет огромное количество косвенных последствий для имиджа Литвы", - подчеркнул он.

Г. Науседа заявил, что благодаря саммиту НАТО известность Литвы будет расти в геометрической прогрессии, что приведет к увеличению потока туристов в страну.