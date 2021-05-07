"Это очень логичное и последовательное решение: если мы полагаем, что можем считать надежными и безопасными те вакцины, которые подтвердило Европейское медицинское агентство, то естественно, что и использование "зеленого" цифрового сертификата или паспорта должно быть связано с теми же самыми вакцинами", - сказал Г. Науседа, отвечая на вопросы журналистов в пятницу в Порту.
Президент также говорит, что является "большим сторонником "зеленого паспорта", так как это, на его взгляд, предоставляет возможность быстрее вернуться к обычному ритму жизни.
В последнее время высокопоставленные должностные лица ЕС говорили, что европейский сертификат может быть утвержден в июне, когда начинается летний сезон отпусков.
В конце марта ответственная за здравоохранение член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис заявила, что предлагается включить в сертификат прививки, сделанные вакцинами, не входящими в портфель вакцин ЕК, но только в том случае, если вакцины подтверждены в ЕС.
И все же обсуждается, что отдельные члены ЕС могли бы включить в паспорт и дополнительные вакцины - такой шаг, скорее всего, сделали бы Венгрия и еще несколько государств-членов, которые решили использовать российскую вакцину "Спутник V" или предлагаемые Китаем альтернативы.
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