Президент: будущее Украины – в НАТО

Глава государства поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул героическую борьбу всех украинцев за суверенитет и свободу своей страны.

Г. Науседа заверил, что Литва, которая начала оказывать помощь Украине еще до военной агрессии России, будет и впредь оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе военную, насколько это возможно. Глава государства проинформировал о долгосрочном плане Литвы по поддержке Украины, включающем военную помощь, реабилитацию раненых солдат и содействие в проведении оборонных реформ, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.