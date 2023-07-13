Президент: будущее Украины – в НАТО

Глава государства поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул героическую борьбу всех украинцев за суверенитет и свободу своей страны.
Г. Науседа заверил, что Литва, которая начала оказывать помощь Украине еще до военной агрессии России, будет и впредь оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе военную, насколько это возможно. Глава государства проинформировал о долгосрочном плане Литвы по поддержке Украины, включающем военную помощь, реабилитацию раненых солдат и содействие в проведении оборонных реформ, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Президент отметил, что все члены Совета НАТО – Украина равноправны и будут решать общие проблемы безопасности путем консультаций на равных началах. "Совет НАТО – Украина должен быть главным форумом и инструментом на пути Украины к членству в НАТО. Будущее Украины – в НАТО, и мы не можем больше откладывать выполнение этого давнего обещания. Решения нужно претворять в жизнь. Обещания надо выполнять", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул огромный прогресс Украины на пути реформ и взаимосовместимости с НАТО, достигнутый, несмотря на продолжающуюся в стране войну.
Глава государства подтвердил, что Литва решительно поддерживает создание специального международного трибунала по расследованию агрессии и военных преступлений России.
"Наша общая цель – устойчивый мир и стабильность в Европе. Полная интеграция Украины в архитектуру евроатлантической безопасности является необходимым условием мира. Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку Литвы на пути к членству в НАТО", - сказал Г. Науседа.