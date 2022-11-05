Президент: брать взаймы на оборону можно лишь в том случае, если это не приведет к увеличению дефицита бюджета

"Мы уже раньше выразили свою позицию, что было бы полезно иметь в бюджете 2023 года определенный гибкий механизм и предусмотреть кроме тех 2,5 проц. ВВП финансирования расходов на оборону еще и дополнительную возможность брать взаймы до 3 проц. ВВП. Это надо для того, чтобы мы могли осуществить свои амбициозные планы не только модернизировать нашу систему обороны, но и лучше подготовиться как государство, принимающее зарубежные военные силы", – сказал журналистам Г. Науседа.

"Наша позиция такова, что это была бы только возможность, которой мы бы воспользовались лишь в том случае, ели бы это действительно потребовалось и было бы целесообразно это делать", – добавил президент.

По словам руководителя страны, одалживать на оборону до 3 проц. ВВП можно было бы в случае сверхплановых доходов, например, в случае меньшей величины расходов, выделяемых на компенсацию энергоцен.

"Предлагаем еще один дополнительный предохранитель: брать взаймы можно было бы лишь в том случае, если это решение не приведет к увеличению общего дефицита бюджета. Например, в случае сверхплановых доходов, как в настоящее время, или, например, меньшей величины расходов, выделяемых на компенсацию энергоцен, мы могли бы это сделать и противостоять тем вызовам, которые сейчас стоят перед нами", – сказал президент.

В первой половине октября Г. Науседа предлагал предусмотреть в госбюджете на будущий год возможность брать в долг на оборону до 3 проц, ВВП, так как запланированных сейчас средств, по его словам, может не хватить.

Руководитель страны тогда сказал, что если мы хотим реализовать цели, выдвигаемые перед литовской армией и военной инфраструктурой, хорошо было бы иметь "более гибкий бюджет".