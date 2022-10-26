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В среду президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с Королем Бельгии Филиппом, находящимся с визитом в Литве, наблюдал за учениями "Железный волк – 2022 II" на Пабрадском полигоне, при котором дислоцированы бельгийские военные, сообщила Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Tomas Vinickas

Обращаясь к солдатам в Пабраде, президент отметил, что Литва и Бельгия являются надежными союзниками, которых объединяет общий подход к сегодняшним угрозам и вызовам безопасности. По словам главы государства, их совместный с Королем Филиппом визит на Пабрадский полигон является доказательством единства союзников и готовности защищать друг друга.

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Глава Литвы подчеркнул, что в условиях жестокой войны России против Украины необходимо и дальше укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзных сил в регионе.

Президент поблагодарил Короля Филиппа за его лидерство в принятии обязательств по коллективной обороне – Бельгия активно содействует обеспечению безопасности Литвы и всего региона. Глава государства подчеркнул, что Бельгия была первой страной, которая после вступления Литвы в НАТО направила в нашу страну своих солдат для осуществления миссии по патрулированию воздушного пространства, а с 2017 года присылает своих военных в состав боевой группы усиленного передового присутствия НАТО.

"Ваше присутствие здесь, в Литве, является мощным сигналом того, что союзники готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это знак нашего единства", - сказал Гитанас Науседа.

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