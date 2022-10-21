„Видим движения в Беларуси, которые доказывают, что часть мобилизованных военных направляют или собираются их послать воевать в Украину через территорию Беларуси. Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны“, – цитируется Г.Науседа в сообщении, распространенном администрацией президента.

Кремль формирует в Беларуси совместные группы российской и белорусской армий – Москва перебрасывает в страну не только военных, но и военную амуницию. Должностные лица Украины усматривают опасность возобновления Россией наступательных действий на северном фронте.

С учетом активного включения Беларуси в военные действия, президент еще раз призвал к ужесточению санкций в отношении режимов Кремля и Минска.

„Вот почему мы считаем, что следует дальше бороться за ужесточение санкций. Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции на Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций“, – повторил президент.

Как уже сообщала ELTA, после незаконной аннексии четырех областей Украины Брюссель в начале октября принял в отношении России восьмой пакет санкций.

Новый пакет санкций расширяет торговые ограничения в отношении Москвы, введены также санкции в отношении еще нескольких десятков лиц. В числе новых санкций упоминаются "потолки" цен на российскую нефть, но они начнут действовать, когда обо всех деталях договорятся страны Большой семерки (G7).