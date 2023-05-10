"К искреннему сожалению, в День Европы – великий день, знаменующий собой надежду на мир и единство, – мы продолжаем быть свидетелями неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины", - сказал глава государства.

По словам президента, развязанная Россией война, как никакое другое действие за последние годы, продемонстрировала ее полное пренебрежение основополагающими принципами международного права, включая правила ведения войны, защиты гражданского населения и других уязвимых групп, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

Г. Науседа приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест главы России Владимира Путина, но отметил, что международное уголовное преследование пока распространяется только на одно конкретное преступление – депортацию детей. Между тем, преступление агрессии, с которого начались все остальные преступления России в Украине, остается вне юрисдикции Международного уголовного суда. Поэтому, по словам президента, необходимо создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, который мог бы дополнить роль Международного уголовного суда с целью привлечения к правовой ответственности политического и военного руководства России.

"Это решение касается каждого из нас и нашей надежды жить в мирном мире. Чтобы защитить верховенство международного права, мы должны знать, что преступление агрессии отныне всегда будет получать необходимый ответ в соответствии с международным правом", - сказал президент. Глава государства также выразил надежду, что международное сообщество не нарушит обещаний, данных мужественному народу Украины.

В онлайн-встрече основной группы государств, посвященной вопросам создания специального трибунала, приняли участие и выступили президенты Литвы, Украины, Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Чехии, Словении, Северной Македонии, Молдовы, а также премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии, Ирландии, Хорватии, Лихтенштейна, Председатель Европейской комиссии, генеральный секретарь Совета Европы, представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Румынии, Греции, Португалии и Гватемалы.