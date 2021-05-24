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В понедельник в Вильнюсе состоялась пресс-конференция лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Где находится Роман Протасевич, до сих пор неизвестно, сообщила Тихановская. Она также подтвердила, что вместе с ним была задержана девушка блогера и журналиста студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега.

Девушка сейчас находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Несмотря на то, что у нее российское гражданство, консул этой страны отказался отказался оказывать помощь в ее деле, рассказала С.Тихановская.

"Мы настаиваем на реакции международного сообщества, введении новых санкций, исключении Беларуси из Международной организации гражданской авиации и запуске расследования, чтобы все виновные понесли наказание", - отметила политик.

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С.Тихановская также призвала исключить Беларусь из таких организаций как Интерпол, т.к. "режим использует свое участие в них в политических целях", и подтвердила решимость добиваться освобождения политзаключенных.

По ее словам, кризис в Беларуси можно преодолеть только путем проведения новых президентских выборов.

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