Девушка сейчас находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.
Несмотря на то, что у нее российское гражданство, консул этой страны отказался отказался оказывать помощь в ее деле, рассказала С.Тихановская.
"Мы настаиваем на реакции международного сообщества, введении новых санкций, исключении Беларуси из Международной организации гражданской авиации и запуске расследования, чтобы все виновные понесли наказание", - отметила политик.
С.Тихановская также призвала исключить Беларусь из таких организаций как Интерпол, т.к. "режим использует свое участие в них в политических целях", и подтвердила решимость добиваться освобождения политзаключенных.
По ее словам, кризис в Беларуси можно преодолеть только путем проведения новых президентских выборов.
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