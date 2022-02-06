Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что транзит белорусских нефтепродуктов через Литву был прекращен до того, как в прошлом году ЕС объявил о санкциях в отношении отдельных сфер белорусской экономики. По ее словам, было бы наиболее эффективно, если бы санкции были введены на уровне Евросоюза и синхронизированы с санкциями США.

"Только в таком случае можно было бы добиться наилучшего эффекта и создать как можно меньше условий для тех, кто ищет исключения или какие-то лазейки, через которые можно обойти санкции, и в этом случае результат будет лучшим и наиболее эффективным", — сказала она.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также считает, что санкции должны быть общими, но будут обсуждаться и национальные санкции.

"Нашлись лазейки в режиме санкций в отношении Лукашенко, но истинный путь заключается в том, что нужно добавиться введения санкций в масштабах всего ЕС", — сказал он на пресс-конференции.

"Но самый эффективный и справедливый способ — это то, что мы, три Балтийских государства, уже предложили ввести санкции во всем ЕС, что исключит возможность того, что кто-то попытается законно обойти санкции отдельной страны", — добавил он.

Правительство Эстонии в четверг приняло решение о введении национальных санкций в отношении Беларуси и приостановке транзита ее нефтепродуктов через страну.

С 1 февраля этого года "Литовские железные дороги" по распоряжению правительства прекратили транзит удобрений "Беларуськалия".