Премьеры стран Балтии подписали декларацию о синхронизации электросетей до февраля 2025 года

"Совместно с премьер-министрами Латвии и Эстонии мы утвердили конечные сроки – в феврале 2025 г. мы сообща соединим наши электросети с Западной Европой. Это четкое обязательство не продлевать контракт с БРЭЛЛ и выполнить все необходимые работы в оговоренный срок. Хотя, на наш взгляд, энергосистемы стран Балтии в принципе были бы готовы к синхронизации раньше февраля 2025 г., но важна совместная работа по выполнению оставшихся задач, о чем достигнута договоренность как на политическом уровне, так и на уровне операторов", – сказала премьер-министр И. Шимоните.
В декларации также одобрено соглашение операторов систем передачи Литвы, Латвии и Эстонии, вступившее в силу 1 августа 2023 г. В данном соглашении перечислены конкретные работы по выходу из кольца БРЭЛЛ и синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы.
В декларации подчеркивается необходимость проделать всю необходимую работу для завершения синхронизации в указанные сроки – т. е. не позднее февраля 2025 г.
В документе Литва согласилась отказаться от своего стремления провести синхронизацию годом ранее. Подготовить и подписать такой документ правительству Литвы в конце июля предложил Государственный совет по обороне (ГСО). Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что компромисс был предложен для сохранения единства стран.
По мнению латвийских и эстонских операторов, начало 2025 года является самым ранним сроком экономической и технической возможности выхода из российской сети с приемлемыми рисками.
Министерство энергетики Литвы и оператор системы электропередачи Litgrid уверяли, что синхронизация всех трех стран Балтии в следующем году была бы безопасной – об этом якобы свидетельствовал проведенный в апреле тест изолированной работы литовской энергосистемы, а также исследование стабильности системы, проведенное подразделением Польского института энергетики в Гданьске.
В подписанном премьер-министрами документе подчеркивается важность отложенного проекта морской смычки между Польшей и Литвой Harmony Link.
Отмечается, что она необходима для безопасности поставок и стабильной работы, а также для интеграции рынка электроэнергии после синхронизации стран Балтии с сетью континентальной Европы. "Необходимо срочно устранить финансовый дефицит для сохранения одинаковой интенсивности софинансирования по всем проектам синхронизации", — говорится в документе.
ELTA напоминает, что Литва стремилась осуществить синхронизацию с сетями континентальной Европы в 2024 году, в результате чего обсуждалась возможность не продлевать контракт с БРЭЛЛ, который автоматически продлевается ежегодно 7 февраля. Согласно контракту, о таком решении необходимо сообщить не позднее чем за полгода, т. е. до 7 августа, однако эта инициатива Вильнюса не получила одобрения со стороны Риги и Таллина.