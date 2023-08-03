Премьеры стран Балтии подписали декларацию о синхронизации электросетей до февраля 2025 года

"Совместно с премьер-министрами Латвии и Эстонии мы утвердили конечные сроки – в феврале 2025 г. мы сообща соединим наши электросети с Западной Европой. Это четкое обязательство не продлевать контракт с БРЭЛЛ и выполнить все необходимые работы в оговоренный срок. Хотя, на наш взгляд, энергосистемы стран Балтии в принципе были бы готовы к синхронизации раньше февраля 2025 г., но важна совместная работа по выполнению оставшихся задач, о чем достигнута договоренность как на политическом уровне, так и на уровне операторов", – сказала премьер-министр И. Шимоните.