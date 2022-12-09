Премьеры стран Балтии: Мадридские соглашения должны быть выполнены до саммита НАТО в Вильнюсе

Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что в связи с продолжающейся войной в Украине и непрекращающейся российской агрессии до 11 июля государства региона должны "сосредоточиться и добиться ощутимых результатов".

"Единство стран Балтии помогло принять многие очень важные решения на саммите НАТО в Мадриде, в том числе решения по усилению передовой обороны и сдерживания. Мы договорились, что должны сосредоточиться и добиться ощутимых результатов до следующего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе", - в пятницу на пресс-конференции в Риге журналистам сказала глава правительства Литвы.

"Литва активно готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе в 2023 г., который, мы надеемся, ознаменует единство и солидарность Альянса и приведет к еще более усиленной коллективной обороне НАТО", - добавила она.

С ней согласен премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он также отметил, что страны Балтии координируют совместную деятельность и оборонные закупки.

"Мы будем работать с партнерами по НАТО для реализации плана саммита НАТО – присутствия бригадных (единиц – ELTA) в нашем регионе. Глядя на встречу НАТО в Вильнюсе в следующем году, мы должны продолжать сотрудничество и работать вместе везде, где это возможно, делать совместные покупки", - сказал премьер Латвии К. Кариньш.

"В настоящее время ведутся совместные работы по ракетным, артиллерийским системам и системам HIMARS. Мы также будем искать другие пути для эффективного повышения нашей индивидуальной и коллективной безопасности путем объединения усилий", - добавил латвийский политик, возглавлявший этот Совет министров.

Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула важность решений Мадридского саммита, но акцентировала, что саммит НАТО в столице Литвы должен также ознаменовать и полноправное членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.

"Пожеланием Эстонии было бы выполнение решений Мадридского саммита. Также (видеть – ELTA) участие Финляндии и Швеции в качестве равноправных сотрудничающих членов НАТО", - сказала она.

Премьер-министр отметила, что премьеры стран Балтии также придерживаются твердой позиции в отношении перспектив членства Украины в НАТО. По ее словам, до Вильнюсского саммита необходимо добиваться консенсуса государств относительно гарантий безопасности Киева.

"Мы последовательно поддерживаем евроатлантическую интеграцию Украины. Мы договорились, что необходимо продолжать усилия, формируя среди союзников консенсус относительно закрепления евроатлантической перспективы Украины, и до саммита в Вильнюсе необходимо стремиться к договоренностям по дальнейшему укреплению стратегического партнерства НАТО с Украиной", - сказала И. Шимоните.

ELTA напоминает, что И. Шимоните вместе с премьер-министром Латвии К. Кариньшем и премьер-министром Эстонии К. Каллас обсудят вопросы поддержки Украины и принятия украинских военных беженцев, ужесточения санкций против России и реализации стремления к международной уголовной ответственности России за военные преступления, укрепления восточного фланга НАТО и решений Мадридского саммита НАТО, а также вопросы регионального сотрудничества в области энергетики, осуществления проектов синхронизации электрических сетей и Rail Baltica.