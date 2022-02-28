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Премьер-министры стран Балтии и Польши обратились к главам социальных сетей по поводу российской дезинформации о нападении России на Украину.
Премьеры стран Балтии и Польши обратились к Facebook и другим соцсетям по поводу российской дезинформации о событиях в Украине
© AFP / Scanpix

Как сообщило правительство Литвы, лидеры четырех государств распространили обращение к руководителям социальной сети Meta (ранее Facebook), Twitter, компаниям Google и YouTube, в котором обращают внимание на оправдание военных действий России ложью, распространяемой информационными каналами страны-агрессора, на намеренное запутывание информации о реальных событиях в Украине.

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В письме руководителям технологических компаний премьер-министры четырех стран призывают заблокировать аккаунты, разжигающие войну, распространяющие ложную информацию, аккаунты официальных учреждений и подконтрольных государству СМИ, уделить внимание инициативам проверки фактов, совершенствования алгоритмов поиска, чтобы пользователям было проще находить надежную информацию.

Главы государств Балтии и Польши также предлагают помощь своих специалистов для выявления каналов распространения фейковых новостей.

"Мы призвали обратить на это внимание и оперативно провести устранение ложных новостей и соответствующим образом улучшить алгоритмы", — заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В письме также обращается внимание на ограничения социальных сетей в России и Беларуси и содержится призыв противостоять давлению со стороны этих стран с целью подвергнуть цензуре аккаунты независимых СМИ и активных представителей гражданского общества.

Премьер-министры также призывают к демонетизации учетных записей, распространяющих дезинформацию, контролируемых властями России и Белоруссии, т.е. для предотвращения обогащения за счет войны.

С началом российского вторжения в Украину литовские новостные порталы отключили комментарии под публикациями о текущих событиях, чтобы предотвратить возможное распространение дезинформации.

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