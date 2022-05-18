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Премьер-министры стран Балтии "полностью поддерживают" решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и утверждают, что такое решение скандинавских стран должно укрепить коллективную безопасность.
NATO
NATO
© ELTA

"Финляндия и Швеция разделяют те же ценности, что и союзники по НАТО, и они разделяют нашу приверженность принципам, лежащим в основе евроатлантической безопасности. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит нашу коллективную безопасность и укрепит альянс", — говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду.

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Такой была реакция на поданные Финляндией и Швецией заявки на вступление в НАТО, в связи с тем, что обе страны решили отказаться от своей давней политики неприсоединения после вторжения России в Украину.

По словам глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии, страны Балтии вместе с Финляндией и Швецией несут общую ответственность за мир, безопасность и процветание региона Северного и Балтийского морей.

Как говорится в заявлении, вступление Финляндии и Швеции в НАТО откроет новые возможности для более тесного и активного сотрудничества в области безопасности и обороны.

"Наши интересы безопасности одинаковы, мы также сталкиваемся с похожими угрозами и вызовами безопасности, — заявили премьер-министры. – Поэтому страны Балтии будут реагировать на эти угрозы и вызовы в тесном сотрудничестве и солидарно с Финляндией и Швецией как в качестве союзников по НАТО, так и в процессе вступления этих стран в НАТО".

Правительства Балтийских стран обещают "приложить все усилия, чтобы этот процесс присоединения прошел быстро и гладко".

В тексте подчеркивается, что роль НАТО становится все более важной в условиях войны России в Украине.

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