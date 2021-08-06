"Мы осуждаем режим Александра Лукашенко из-за превращения нелегальной миграции в оружие, направленное на ЕС и отдельные его государства-члены с целью оказания политического давления. Это еще раз показывает цинизма белорусского режима и требует срочного ответа, а также общих действий ЕС по разрешению этого кризиса безопасности", - говорится в совместном заявлении премьеров.

В обнародованном в пятницу заявлении, которое распространила пресс-служба правительства, констатировано, что Беларусь начала гибридную войну против ЕС, а Литва и Польша являются основными мишенями авторитарного руководителя Беларуси А. Лукашенко.

Как отмечается в сообщении правительства, "Литва и Польша твердо стоят на позиции, чтобы был дан быстрый и решительный ответ белорусскому режиму и всем, кто участвует в организации и облегчении незаконной доставки нелегальных мигрантов – включая и расширение ограничительных мер ЕС для белорусского режима".

В заявлении говорится, что Литва вместе с Польшей и другими государствами-членами ЕСЮ а также соответствующими международными организациями "делает все, чтобы интегральность восточной границы ЕС не была нарушена".

"Ситуация у восточной границы ЕС не показывает никаких признаков улучшения, а число лиц, нелегально прибывающих через границу с Беларусью, продолжает расти и достигает нескольких сотен в день. В такой беспрецедентной ситуации в нашем регионе Литва и Польша призывают ЕС и его государства-члены продолжать и усиливать срочную дипломатическую, финансовую и техническую помощь Литве в борьбе с последствиями преступных действий режима А. Лукашенко", – говорится в нем.

В заявлении содержится призыв к структурам ЕС "воспользоваться всеми имеющимися средствами, чтобы как можно скорее был остановлен новый путь незаконной миграции".

В этом году в Литву через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. После того, как Литва стала применять меры по выдворению мигрантов, их поток хлынул и через польскую границу.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.