Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариншь и премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявили, что новый пакет мер по борьбе с климатическими изменениями ставит серьезные вызовы, но в то же время создает и возможности для экономики и общества.

Статьи по теме: Европа признала газ и атом чистой энергией. Но в зеленое будущее их брать не хочет

В заявлении отмечается, что государства-члены Евросоюза и регионы очень разные, поэтому необходимо искать решения, соответствующие национальным и региональным различиям, говорится в сообщении правительства.

"Привычки жителей стран Балтии в выборе и вождении автомобилей, обогреве домов, защите биоразнообразия, экосистем и лесов очень разные, поэтому сотрудничество в обмене передовым опытом поможет достичь общих целей "зеленой" повестки", — отметила премьер Литвы.

В заявлении говорится, что необходимо учитывать экономическую и социальную структуру стран, различные отправные точки в сферах выбросов и возобновляемых источников энергии, потенциал сокращения выбросов и принятия устойчивых решений для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Подчеркивается, что цели по сокращению выбросов парниковых газов не должны нарушать принцип "ничего не оставлять на потом" и не должны перекладывать бремя ответственности на те государства-члены, которые сталкиваются с самыми серьезными проблемами реструктуризации.

Согласно заявлению, необходимо обеспечить инвестиции необходимые для трансформации, а расширение оборотных квот на выбросы может затронуть наиболее уязвимые группы населения и увеличить энергетическую бедность.

Также говорится, что необходимо найти способы снижения рисков, связанных с ростом цен, чтобы уменьшить воздействие на людей и экономику, и что энергетические системы должны оставаться стабильными и безопасными для достижения целей в области изменения климата и достижения "зеленой трансформации".

Литва взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и обеспечить, чтобы к 2050 году литовская экономика была не только кольцевой, но и климатически нейтральной.