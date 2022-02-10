aA
После официального объявления Китая об остановке импорта некоторых продуктов из Литвы литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что никаких последствий для Литвы в результате этого решения не возникло, так как поставщики уже не экспортируют туда свою продукцию и нашли новые рынки.
Drakono valčių festivalis Kinijoje
Drakono valčių festivalis Kinijoje
© AP / Scanpix

"По моим данным, практической проблемы сейчас из-за этого решения нет, поскольку экспорт в Китай этой продукции в последние месяцы не осуществляется и экспортеры переориентировались на другие рынки", - сказала в четверг журналистам находящаяся в Украине Шимоните.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: большая часть продукции, уходившей в Китай, обязательно найдет новые рынки  (8)
Китай официально сообщил об остановке импорта литовской говядины, молочных продуктов и пива  (38)

Она не взялась интерпретировать, какими реальными причинами это обусловлено.

"Если проблема в определенных документах, то я уверена, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) может выяснить относительно этих документов, которых недостает, или что-то другое с китайскими ведомствами", - добавила она.

Главное таможенное управление КНР в среду официально информировало ГПВС об остановке литовского импорта говядины, молочных продуктов и пива, причиной чего является недостаток документов.

Руководитель ГПВС Мантас Сташкявичюс сказал BNS, что с осени прошлого года Литва не экспортирует продукты животного происхождения в Китай, так как предприятия сами отказались это делать.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, включая 775 тонн из Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Lietuvis parodė, kaip saulėtos šalies kurortai atrodo be turistų: kadaise už Egiptą bei Turkiją populiaresnė atostogų kryptis staiga tapo nebepatraukli

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Ania Nussbaum

Po Macrono susitikimo su Putinu „mėtėsi“ net prancūzų pareigūnai

Delfi Plius John Follain, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak

Lavrovui – netikėtumas iš ES: būtent šito rusai nemėgsta

Delfi Plius The Economist

Mažų palūkanų laikai baigėsi: bus nemalonu, nes pripratome prie praktiškai nemokamų pinigų žaidimo taisyklių

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Laiku nesuvaldžiusi Baltijos valstybių, kaimynystėje Rusija bando užgniaužti demokratiją: Ukrainai yra pavojingesnių dalykų nei karas

Delfi Plius Edgaras Savickas

Įmokos už būsto paskolas gali padidėti jau kitais metais: pavyzdžiai, kiek daugiau tektų mokėti

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Nepataisoma „kalė“ arba moteris-narcizė: tobula lovoje, o kaip su tokia gyventi?

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Trisdešimtmetė vos spėjo sukurti pirmąją kolekciją, kai išgirdo negailestingos ligos diagnozę: viskas prasidėjo nuo nugaros skausmų

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Drew Armstrong

Koronavirusą galima nustatyti anksčiau, nei paėmus tepinėlį iš nosiaryklės

Delfi Plius Eglė Juozėnaitė

Šis karas tęsiasi daugiau nei šimtą metų: priešininkų naudojamos priemonės stebina

Статьи по теме:

Советник президента: немецкие компании не покинут Литву из-за давления Китая (4)

Работающие в Литве немецкие компании заверили, что не...

Глава МИД: если не остановить Китай, то кроме Литвы и Австралии будут другие жертвы (21)

Если не остановить использование Китаем торговли в...

TOP новостей

Прогноз министра: весной отношение к коронавирусу полностью изменится (15)

В ближайшую неделю должен быть достигнут перелом в...

Таких данных в Литве не было 60 лет: придется идти путем Японии или Австралии (40)

Таких данных в Литве не было уже давно. Сообщалось, что...

Премьер: запрет импорта продуктов Китаем - не проблема для Литвы (7)

После официального объявления Китая об остановке...

"Delfi. Главное": борьба с ценами в Литве, учения в Беларуси и интервью с "организатором" беспорядков в Казахстане (2)

Новый выпуск " Delfi. Главное " посвящён наиболее...

Житель Литвы побывал в Амстердаме: цены ниже не только в Польше (8)

Средняя зарплата в Литве за последний квартал...