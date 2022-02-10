"По моим данным, практической проблемы сейчас из-за этого решения нет, поскольку экспорт в Китай этой продукции в последние месяцы не осуществляется и экспортеры переориентировались на другие рынки", - сказала в четверг журналистам находящаяся в Украине Шимоните.

Она не взялась интерпретировать, какими реальными причинами это обусловлено.

"Если проблема в определенных документах, то я уверена, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) может выяснить относительно этих документов, которых недостает, или что-то другое с китайскими ведомствами", - добавила она.

Главное таможенное управление КНР в среду официально информировало ГПВС об остановке литовского импорта говядины, молочных продуктов и пива, причиной чего является недостаток документов.

Руководитель ГПВС Мантас Сташкявичюс сказал BNS, что с осени прошлого года Литва не экспортирует продукты животного происхождения в Китай, так как предприятия сами отказались это делать.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, включая 775 тонн из Литвы.