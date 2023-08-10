Премьер: закрытие более двух пограничных пунктов с Беларусью - негативные последствия для других стран

"Что касается постов, через которые движется грузовой транспорт, то да, польское правительство ранее приняло одно-другое решение. Проблема в том, что такие решения имеют последствия для других государств", - сказала И. Шимоните радиостанции Žinių radijas имея в виду решение Польши оставить с Беларусью только один действующий пограничный пост.
"После того, как поляки приняли это решение, мы сразу увидели увеличение очередей. Большая часть транспорта, пересекающего границу – это не белорусский транспорт или транспорт третьих стран – это транспорт Европейского союза. И таким образом мы создаем определенные неудобства для местных жителей у пограничных пунктов, а также для бизнеса, зарегистрированного в Евросоюзе", - подчеркнула она.
И. Шимоните утверждает, что решение Литвы сократить количество действующих КПП на границе с Беларусью неизбежно будет иметь негативные последствия для Латвии. Поэтому, по ее словам, принято решение о согласовании подобных действий между государствами.
"Поэтому было решено, что любые дальнейшие решения, если в них возникнет необходимость, будут согласовываться между тремя государствами", - сказала она.
В зарегистрированном в среду Министерством коммуникаций и транспорта проекте постановления правительства с 15 августа предлагается временно закрыть контрольно-пропускные пункты Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью. Это решение направлено на снижение угроз на границе.