Премьер: задача государства – учитывать общий интерес, а не защищать льготы

"О чем говорят люди, которые сейчас пытаются отстоять свои льготы – право платить меньше, чем те, кто являются наемными работниками, вносить меньший вклад в общественные услуги, получая ту же сумму. По сути, на противоположной стороне находится интерес людей, которые теперь платят относительно более высокие налоги с того же дохода. И я должна сказать, что их гораздо больше, только у этих людей нет таких ассоциаций и нет способа это выразить", - сказала в четверг Žinių radijas И. Шимоните.