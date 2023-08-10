Премьер: задача государства – учитывать общий интерес, а не защищать льготы

По ее словам, такое изменение налоговой системы отвечает интересам той части общества, которая больше платит за общественные услуги, а также наемных работников, что должно учитывать правительство.
"О чем говорят люди, которые сейчас пытаются отстоять свои льготы – право платить меньше, чем те, кто являются наемными работниками, вносить меньший вклад в общественные услуги, получая ту же сумму. По сути, на противоположной стороне находится интерес людей, которые теперь платят относительно более высокие налоги с того же дохода. И я должна сказать, что их гораздо больше, только у этих людей нет таких ассоциаций и нет способа это выразить", - сказала в четверг Žinių radijas И. Шимоните.
"Почему-то так получается, что есть только общественный интерес людей, которые хотят и дальше платить относительно более низкие налоги. Однако задача государства не в том, чтобы защитить тот или иной частный интерес, а при наличии разных интересов как-то найти общий знаменатель и определиться с общим интересом", - добавила она.
По словам премьер-министра, несмотря на то что предлагаемое налогообложение самозанятых постепенно устранит огромные различия между ними и наемными работниками, это не будет полным уравниванием.
"Нынешнее предложение в переходный период устраняет эти огромные различия, но не устраняет их полностью. Бонус самозанятости, заключающийся в том, что вы не являетесь наемным работником и берете на себя ответственность за себя, сохраняется даже после окончания переходного периода. В моем понимании, это правильно", - сказала она.
И. Шимоните также отметила, что, если Сейм не одобрит налогообложение самозанятых лиц, будет возможно лишь очень ограниченное увеличение расходов.
"Если мы оказываемся в ситуации, когда нет поддержки налоговым изменениям, то я исхожу из того, что нет поддержки и пожеланиям, увеличивающим те или иные расходы бюджета. И тогда бюджет будет подготовлен в каком-то базовом варианте, увеличение размера необлагаемого налогом дохода может быть реализовано только в очень ограниченных пределах", - сказала она.
В конце июня Сейм утвердил пакет доработок налоговой системы, вызвавший много споров.