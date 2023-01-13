В пресс-релизе премьер не сомневается, что в случае угрозы граждане государства не раздумывая поступили бы точно также, как и герои 13 Января 1991 г.

"В День защитников свободы мы вспоминаем и чтим всех тех, кто самоотверженно верил, что свобода — это то, ради чего стоит бороться и чем дорожить. 32 года назад мы как нация не ставили ее под сомнение, отстаивая ее не как абстрактный идеал или обещание более комфортной жизни, а как основу жизни в обществе и государстве, возможность самим, без диктата, делать выбор, принимать решения и действовать. Мы заплатили за нашу Независимость наивысшую возможную цену – цену человеческих жизней. Вспоминая погибших 13 января, мы также свидетельствуем о великом смысле их жертвы – независимой Литве.

Я уверена, что в идеал свободы мы верим и сегодня, а на задававшийся сомневающимися вопрос – а как было сейчас, если бы пришлось вновь встать на стражу свободы? ­– ответ дан. Ответ дает различными путями собираемая и выражаемая народом Литвы поддержка украинцам, которые сегодня борются за судьбу своей страны и народа, сражаются в войне, от исхода которой будет зависеть, какой будет Европы и мир будущего. Эта ежедневная солидарность и поддержка со стороны нашего народа вселяет веру в будущее и вызывает гордость за настоящее, ведь за эти более чем три десятка лет независимости мы не стали черствыми и равнодушными к страданиям, не отдалились от принципов, в которые верили Защитники свободы 13 Января. Это значит, что мы действительно помним, почему мы свободны", — сказала И. Шимоните, вспоминая 13 Января.