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Вильнюс и Литву невозможно себе представить без сильной польской общины и ее активной культурной жизни, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Lietuvos premjerės Ingridos Šimonytės ir Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio susitikimas. (Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.)
Lietuvos premjerės Ingridos Šimonytės ir Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio susitikimas. (Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.)
© ELTA

Премьер подчеркнула, что в Доме польской культуры в Вильнюсе уже два десятка лет действует более 30 организаций поляков Литвы. И. Шимоните заявила, что не сомневается, что после реконструкции их будет еще больше.

"В каждом доме бывают и споры, но сегодня я здесь, чтобы еще раз призвать открыто говорить на все темы. Я не сомневаюсь, что, сотрудничая и доверяя друг другу, мы сможем добиться необходимых перемен", - заявила И. Шимоните в Доме польской культуры.

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По заявлению премьера, Польша и Литва продолжат работу над укреплением межгосударственных отношений и усилением стратегического партнерства.

"Сильный голос Литвы и Польши, тесная координация их действий также нужны для развития демократии и свободы в соседних с Европой странах. Я надеюсь, что народ Беларуси, а также польские и литовские общины в соседней стране также вскоре дождутся того дня, когда смогут сами создавать свое будущее", - заявила премьер.

И. Шимоните также порадовалась, что за укрепление культурных основ обе страны взялись приблизительно одновременно.

"Я рада, что проживающие в Сувалках литовцы заложили фундамент для создания настоящего культурного центра. Очень ценим внимание официальных учреждений Польши к этому проекту, а также их поддержку", - сказала И. Шимоните.

В церемонии начала реконструкции Дома польской культуры также принял участие премьер Польши Матеуш Моравецкий.

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