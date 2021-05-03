Премьер подчеркнула, что в Доме польской культуры в Вильнюсе уже два десятка лет действует более 30 организаций поляков Литвы. И. Шимоните заявила, что не сомневается, что после реконструкции их будет еще больше.
"В каждом доме бывают и споры, но сегодня я здесь, чтобы еще раз призвать открыто говорить на все темы. Я не сомневаюсь, что, сотрудничая и доверяя друг другу, мы сможем добиться необходимых перемен", - заявила И. Шимоните в Доме польской культуры.
По заявлению премьера, Польша и Литва продолжат работу над укреплением межгосударственных отношений и усилением стратегического партнерства.
"Сильный голос Литвы и Польши, тесная координация их действий также нужны для развития демократии и свободы в соседних с Европой странах. Я надеюсь, что народ Беларуси, а также польские и литовские общины в соседней стране также вскоре дождутся того дня, когда смогут сами создавать свое будущее", - заявила премьер.
И. Шимоните также порадовалась, что за укрепление культурных основ обе страны взялись приблизительно одновременно.
"Я рада, что проживающие в Сувалках литовцы заложили фундамент для создания настоящего культурного центра. Очень ценим внимание официальных учреждений Польши к этому проекту, а также их поддержку", - сказала И. Шимоните.
В церемонии начала реконструкции Дома польской культуры также принял участие премьер Польши Матеуш Моравецкий.
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