Как подчеркнула И. Шимоните, Дом польской культуры в Вильнюсе уже несколько десятилетий является местом, где процветают творчество, культура, искусство и диалог.
"Я рада, что вильнюсский Дом польской культуры дает польской общине возможность лелеять свою культуру за пределами Польши. Вильнюс и Литву невозможно представить без сильной польской общины и ее насыщенной культурной жизни. Литовское государство крепко и красиво своей традицией мультикультурализма, потому что, будучи разными, мы обогащаем друг друга. Я искренне ценю активность польской общины, ее участие в жизни государства, гражданственность, солидарность, вклад в независимость нашей страны, в создание современного государства", - выступая на мероприятии, сказала премьер-министр.
В ходе визита главы правительства Польши М. Моравецкого в Литву два года назад премьеры обеих стран приняли участие в церемонии закладки фундамента пристройки Дома польской культуры, напоминает Правительство.
Как указывают в сообщении, литовский и польский народы веками объединяло стремление к свободе и ясное понимание того, что мы сильны только будучи едиными, сказала премьер-министр, и, возможно, именно поэтому сегодня Литва и Польша являются одними из самых активных сторонников Украины в ее защите от жестокой российской агрессии.
Россия посягает не только на свободу Украины, но и на свободу, демократические ценности наших народов и всей Европы, на основанный на правилах миропорядок, подчеркнула премьер-министр, поэтому в этой битве между добром и злом важны голос и действия не только правительств, но и каждого гражданина.
"Поэтому я чрезвычайно горжусь и восхищаюсь сплоченностью людей двух наших стран и гражданскими инициативами в поддержку Украины", - добавила И. Шимоните.
Глава Правительства поблагодарила премьер-министра Польши М. Моравецкого за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений между Литвой и Польшей, подчеркнув сегодня как никогда важное, динамичное и сильное стратегическое партнерство Литвы и Польши, она также выразила удовлетворение по поводу крепнущей дружбы между литовцами и поляками.
"Желаю, чтобы это обновленное и более просторное здание и впредь было уютным домом для польской общины Литвы, укрепляло культурные связи между литовцами и поляками и дружбу между нашими странами", - сказала премьер-министр.
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