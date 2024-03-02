Премьер: в случае нападения польское законодательство не предусматривает обязательства по размещению войск в Литве

"Такое обязательство законом не предусмотрено ", – сказала премьер-министр телеканалу TV3 в пятницу, отвечая на вопрос, есть ли в Польше правовые акты, которые, в случае нападения на Литву, союзника по НАТО, не позволили бы разместить польскую армию в Литве.

"Мне известно о некоторых правовых ограничениях, которые действительно существуют в Республике Польша. Это не политическое решение на всех уровнях или что-то в этом роде. Есть очень четкие правовые ограничения, и, на мой взгляд, это проблема, которую нужно обсуждать на всех уровнях", – подчеркнула глава правительства.

По мнению Шимоните, необходимо поднять этот вопрос в двустороннем формате с руководством Польши.